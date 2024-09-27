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27.09.2024, 14:30

За пределами Земли: астробиологи обнаружили жизнь на одной из планет

Новости Мира 0 1 236

На карликовой планете Церера, крупнейшем объекте в поясе астероидов Солнечной системы, обнаружены признаки жизни, передает Almaty.tv со ссылкой на Рамблер / Субботний. Под ледяной поверхностью, покрытой солями и углеводородами, скрываются подземные озера и океан соленой воды, и ученые считают, что там может существовать жизнь.

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Вокруг кратера Эртунет обнаружены органические вещества, которые, по мнению астробиологов, появились недавно. Исследования показали, что эти молекулы быстро разрушаются под воздействием космической радиации, что указывает на их недавнее происхождение в подземном океане Цереры.

Ученые воссоздали условия Цереры в лаборатории, облучая образцы ультрафиолетом и ионами, чтобы понять, как долго органические молекулы могли сохраняться на поверхности. Результаты подтвердили, что эти молекулы не могли долго существовать на поверхности, что указывает на их недавнее появление.

Это открытие делает Цереру, особенно район вокруг кратера Эртунет, перспективным местом для поиска жизни. Ученые призывают к новой миссии для детального изучения химического состава подземного океана Цереры, хотя такая миссия пока не планируется.

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