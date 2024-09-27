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27.09.2024, 17:21

“Напишите имя маркером“: неожиданное требование властей вызвало споры в сети

Новости Мира 0 402

На Флориду надвигается ураган Хелен. Местные власти призывают к эвакуации и предупреждают об опасности, передает Tengri Travel со ссылкой на New York Post.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Флорида готовится к одному из самых мощных штормов в своей истории: ураган Хелен, который усилился до категории 4, приближается к побережью штата. Ожидается, что шторм принесет с собой катастрофическое наводнение и сильнейший прилив, который специалисты называют "невозможным для выживания". Высота волн может достигать около 6 метров. Это создаст угрозу для жизни всех, кто останется в зоне бедствия.

Власти Флориды настоятельно призывают всех жителей эвакуироваться как можно скорее. Однако, несмотря на предупреждения, некоторые люди отказываются покидать свои дома. В связи с этим чиновники предлагают оставшимся принять особые меры предосторожности.

Шериф округа Тейлор обратился к тем, кто решил остаться в зоне шторма, с просьбой написать свое имя, дату рождения и другую важную информацию на руках или ногах несмываемым маркером. Эта мера направлена на облегчение процесса идентификации тел в случае гибели людей из-за стихии.

"Если вы или кто-то, кого вы знаете, решили не эвакуироваться, пожалуйста, напишите свое имя, дату рождения и важную информацию на руках или ногах несмываемым маркером, чтобы вас могли идентифицировать и уведомить семью", – отметил шериф в своем сообщении на странице Facebook.

Его обращение к жителям с просьбой вызвало споры в сети.

"Он реалист. Если вы находитесь где-то между Таллахасси и Сидар-Ки и в передвижном доме или доме, который не может выдержать стихию, напишите свое имя на чем-нибудь, положите его в герметичный пакет и приклейте его к телу клейкой лентой. Также напишите это прямо на теле в качестве страховки. Это не шутка, и если вы находитесь в конусе, вам следовало выбраться еще вчера. Если вы решили проигнорировать основные меры предосторожности – удачи. Вы можете не думать, что этот шторм вас убьет, но матушке-природе все равно. Если вы решили остаться и переждать его, по крайней мере, упростите для своей семьи опознание вашего тела, чтобы они могли вас похоронить", – написал один из пользователей.

Другой рассказал, что подобная практика типична для их штата.

"В Калифорнии при эвакуации людей из надвигающегося пожара часто бывает так, что кто-то отказывается. В этом случае тот, кто пытается их эвакуировать (полиция, пожарные, шериф и т. д.), спрашивают имя, дату рождения, контакты ближайших родственников и стоматолога. Когда их неизбежно расспрашивают, зачем информация, кто их стоматолог, ответ: "Чтобы мы могли вас опознать". Обычно это дает желаемый эффект", – рассказал комментатор.

Некоторые пользователи не согласились с высказыванием шерифа.

"Многие из вас пропустили другие эвакуации и статьи за последние пару дней о людях, которые просто вымотаны и не могут собрать денег, чтобы сделать это снова. Это трагично. Высмеивать людей, которые слишком бедны, чтобы спасти себя, – это нечеловечески низко", "Это грустно, потому что у многих людей нет возможности эвакуироваться: нет денег, нет транспорта, нет друзей, нет семьи, или их здоровье слишком плохое, чтобы эвакуироваться", "Подавляющее большинство людей, которые остаются, не погибнут, не говоря уже о том, чтобы пострадать от шторма. По моим ощущениям, это нагнетание страха, чтобы убедить людей уехать, а не действительно необходимое действие", – написали они.

Сообщается, что шторм уже принес значительное количество осадков, вызвал наводнения вдоль побережья и затопил низменные районы. Всем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет эвакуироваться, местные власти предлагают передать информацию о своем местоположении спасательным службам. Людей просят указать, находится ли их дом на побережье или в глубине, полный адрес, количество людей и животных в доме, а также контактные данные. Дополнительно предлагается предоставить недавние фотографии и информацию об особых потребностях здоровья и заболеваниях.

Отмечается, что ураган Хелен уже оставил разрушительный след на пути к Флориде, вызвав наводнения и ураганные ветра в Мексиканском заливе, на полуострове Юкатан и в Кубе.

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