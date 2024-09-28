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27.09.2024, 19:21

Необычные действия бортпроводника удивили соцсети

Новости Мира 0 453

Необычное поведение экипажа на рейсе из Таиланда удивило пользователей сети, передает Tengri Travel.

Кадр из видео
Кадр из видео

В сети набрало большое количество просмотров видео, которое было снято на одном из рейсов, который направлялся в Таиланд. Ролик стал предметом обсуждения в социальных сетях. Пользователи задавались вопросом о нетипичных действиях членов экипажа. Видео с подписью "Вы приземляетесь в Таиланде" стремительно набрало популярность, собрав более 165 миллионов просмотров. На записи видно, как бортпроводник проходит между рядами и распыляет что-то из баллончика вдоль багажных отделений, где пассажиры размещают свою ручную кладь.

"Кто-нибудь знает, что это за спрей?" – спросила автор ролика.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной, и под видео развернулась бурная дискуссия. Некоторые комментаторы попытались предположить, что это может быть средство для дезинфекции или инсектицид, предназначенный для предотвращения распространения насекомых и заболеваний между странами.

"Для дезинфекции среды", "Каждый самолет в Азии это делает, о чем вы вообще?", "Это инсектицид, чтобы при открытии самолета не было вредителей или насекомых, которые могли прилететь из вашей страны", – написали пользователи.

Некоторые пассажиры и бортпроводники объяснили, что распыляемое вещество — это обязательный инсектицид или дезинфицирующее средство, которое используется на рейсах между странами Азии. Это делается для предотвращения переноса насекомых, таких как тараканы, и предотвращения распространения заболеваний. В некоторых странах Азии это является законодательно закрепленным требованием.

"Это обязательное требование для полетов в азиатской зоне. Мы, бортпроводники, обязаны распылять инсектицид, чтобы предотвратить попадание насекомых, которые могут быть в ручной клади пассажиров, на территорию страны", – поделился бортпроводник одного из рейсов.

Также пользователи вспомнили, что похожая практика существовала и до пандемии COVID-19.

"Они делали это с нами на рейсе из Филиппин в Австралию много лет назад. Предполагается, что это дезинфекция, и это было еще до COVID-19", – отметил один из комментаторов.

Некоторые пользователи выразили недовольство удивлением автора, отметив, что подобная процедура не является чем-то необычным в азиатских авиалиниях.

"Разве было так сложно загуглить? Вы приезжаете в Азию, чтобы якобы наслаждаться опытом и благодарить за то, что у вас есть, но где же ваше уважение?" – написал один пользователь.

Другие отметили, что распыление средств – обязательная мера, необходимая для безопасности пассажиров и экологии стран назначения.

"В январе 2020 года Thai Airways начала распылять дезинфицирующее средство Calla 1452 в салонах и кабинах всех рейсов, возвращающихся из Китая, для уничтожения микробов. Спрей использовался в течение 45 минут, из которых 30 минут уходило на стерилизацию. Система фильтрации воздуха самолета также отфильтровывала 99,99 процента бактерий", – рассказал один из комментаторов.

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