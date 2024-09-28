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27.09.2024, 20:40

«Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

Новости Мира 0 892

Сенатор Климов напомнил о судьбе страны, ранее призывавшей РФ заниматься собой, передает Lenta.ru

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ответил на призыв Узбекистана к России «заниматься своими делами». Такое заявление было сделано вице-спикером парламента республики Алишером Кадировым на фоне скандала с учительницей, избившей школьника в Ташкенте на уроке русского языка.

По словам сенатора, разговаривать в такой тональности недопустимо. Климов также добавил, что есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой. «Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — сказал он.

Школьника избили из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке

В среду, 25 сентября, в СМИ появилась информация, что в Узбекистане учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Уполномоченный по правам ребенка Узбекистана Сурайе Рахмонова взяла ситуацию на личный контроль. Отмечается, что учитель находилась на испытательном сроке и официально не трудоустроилась в школе. По словам омбудсмена, школьник не получил серьезных травм и его здоровью ничего не угрожает.

Кадр: Telegram-канал Mash

Захарова указала, что у России и Узбекистана не может быть места для неприязни на языковой почве

На инцидент отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», — сказала она.

Как сообщила Захарова, Узбекистану была направлена просьба дать оценку инциденту и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с несовершеннолетним.

Россию обвинили в попытке «поднять шум на пустом месте»

В ответ вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами». «Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — заявил Кадиров.

По его мнению, реакция российских властей является попыткой «поднять шум на пустом месте».

Алишер Кадиров

Алишер Кадиров

Кадр: Alter Ego. Все про Узбекистан / YouTube

После этого заявления МИД сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову.

В свою очередь Россотрудничество попросило российские органы рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице. «Ни данная особь, ни ее близкие родственники никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя», — написал глава агентства Евгений Примаков.

Кроме того, Россотрудничество хочет применить схожие меры по отношению к любому другому участнику инцидента, поддерживающему избиение школьника, в том числе к руководству учебного заведения, если оно будет покрываться.

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