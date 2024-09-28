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28.09.2024, 10:21

Популярная певица Лана Дель Рей вышла замуж за охотника за аллигаторами

Новости Мира 0 493

Певица Лана Дель Рей вышла замуж за гида и охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена. Свадебная церемония состоялась в Луизиане всего через месяц после того, как стало известно об их романе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Daily Mail.

Фото: Instagram/jeremy.dufrene
Фото: Instagram/jeremy.dufrene

Свадебная церемония проходила в живописном месте Дес Аллеманс (Des Allemands) в Луизиане — именно там Джереми проводит экскурсии по болотам в поисках аллигаторов. Свадебное торжество было скромным, но уютным. К алтарю певицу провел под руку ее отец Роберт Грант. Молодожены обменялась клятвами, а после отправились к гостям.

Лана Дель Рей была одета в классическое белое платье с элегантными оборками. Волосы собраны в высокий хвост с локонами, который певица перекинула через плечо. Жених для свадьбы также выбрал классический образ: черный костюм и белую рубашку.

Избранник певицы Джереми Дюфрен работает гидом в известной компании Arthur's Air Boat Tours, организующей экскурсии по болотам, эо его второй брак. Мужчина воспитывает троих детей от первого брака. Что касается самой невесты, то издание сообщает, что это первый брак для исполнительницы хита Summertime Sandness.

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