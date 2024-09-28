Ребенок не научился читать и считать - каково ему будет в первом классе?

Вопрос о готовности ребенка к школе часто вызывает беспокойство у родителей. Часть детей, поступивших в первый класс, к началу учебного года не научилась читать и считать. Теперь им предстоит нагонять своих более продвинувшихся сверстников. Правильным ли было решение отправить их в школу? Не прогадали ли родители, оставившие своих детей еще на один год в детском саду лишь из-за незнания счета и письма? Мы рассмотрели этот вопрос более подробно, учитывая рекомендации специалистов и особенности образовательных программ. Подробнее - в материале корреспондента Tengrinews.kz .

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Готовность к школе: что важно?

Когда речь идет о подготовке к школе, многие родители сосредотачиваются на академических навыках, таких как умение читать и считать. Однако готовность к школе - это гораздо больше, чем просто академические знания. Психологи и педагоги подчеркивают, что важными аспектами готовности к школе являются:

психологическая готовность - способность ребенка адаптироваться к школьной среде, взаимодействовать с одноклассниками и учителем, выполнять задания и следовать правилам, важно, чтобы ребенок был эмоционально готов к изменениям в жизни и новым требованиям;

социальные навыки - умение общаться с другими детьми, решать конфликты и работать в коллективе - ключевые навыки, которые помогут ребенку комфортно чувствовать себя в школе;

физическое развитие - развитие мелкой моторики, координации движений и общего здоровья - важные факторы, которые также влияют на успешность обучения;

когнитивные навыки - способность ребенка к восприятию новой информации, логическому мышлению и концентрации внимания. Умение читать и считать, безусловно, являются частью когнитивных навыков, но это не единственные и не самые важные факторы на начальном этапе школьного обучения.

Что говорит законодательство?

Согласно закону об образовании, дети могут начать обучение в школе с 6 лет. Либо с пяти, если ему исполнится 6 лет до конца календарного года. Это означает, что ребенок, достигший этого возраста, имеет право поступить в первый класс, независимо от того, освоил ли он навыки чтения и счета. Начальная школа предназначена, чтобы постепенно развивать у детей эти навыки. Учебные программы начальных классов специально адаптированы, чтобы обучать детей базовым навыкам чтения, письма и счета в течение первых нескольких лет обучения.

Что делать, если ребенок не умеет читать и считать?

Если ваш ребенок не умеет читать и считать к моменту поступления в школу, это не повод для паники и совершенно некритично, отмечает директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения Манара Адамова.

Это совсем не критично, потому что к детям, которые идут в первый класс, такие требования не предъявляются. Тем более букварь - "Әліппе" - мы вернули в первый класс детям 6-леткам. Сейчас 82 процента детей 6 лет учатся в первом классе, потому что в законе об образовании написано, что с 6 лет дети идут в первый класс. Поэтому, начиная с первых букв, все это они проходят в школе. Все дети, которые идут в первый класс, находятся в равных условиях. Несколько лет назад было требование, что дети у нас шли в первый класс с 7 лет. На сегодняшний день, так как дети идут в первый класс с 6 лет, в предшкольных группах остались дети 5-летнего возраста. Следовательно, в программе дошкольного воспитания для детей 5-летнего возраста такие требования, как умение читать и писать, не ставятся. Они должны быть готовы к первому классу психологически и эмоционально - это первое и самое главное условие, - пояснила Адамова в интервью.

Директор департамента дошкольного образования добавила, что если у родителей не было времени подготовить детей к школе, то в летние периоды на базе школ проводятся кратковременные месячные курсы для подготовки детишек.