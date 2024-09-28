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28.09.2024, 12:42

Кардиолог назвала важный продукт для защиты от инфаркта

Новости Мира 0 786

Кардиологи утверждают, что если есть этот продукт раз в день, он сможет защитить от инфаркта, рассказывает Tengri Life.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Многие относятся к этому продукту с осторожностью как раз из-за рисков проблем с сердцем и сосудами. Однако кардиологи говорят: все наоборот, хотя злоупотреблять им тоже не стоит.

Врач-кардиолог, профессор Ольга Бокерия советует обязательно включать в свой рацион яйца. Хотя бы несколько раз в неделю. А если съедать этот продукт один раз в день, можно, по словам специалиста, даже снизить риск инфаркта и инсульта.

Яйца в принципе не увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а даже уменьшают его. Люди, которые съедали по одному яйцу в день, были на 20 процентов менее склонны к развитию болезней сердца и сосудов, чем те, кто яйца не ел, - отметила врач-кардиолог, профессор Бокерия в своем Telegram-канале.

Например, яйца помогают снижать уровень триглицеридов в крови, что в свою очередь снижает риск болезней сердца и сосудов.

Доктор привела в пример результаты одного из исследований, которое показало: люди, съедавшие одно яйцо в день, на 30 процентов реже умирали от геморрагического инсульта, чем те, кто яйца вообще не ел.

Также у любителей яиц авторы работы заметили более медленное развитие уже имевшихся сердечно-сосудистых заболеваний, а в некоторых случаях и вовсе отсутствие прогрессирования.

Как говорит врач, прежде всего яйца — отличный источник полноценного белка. В одном яйце его содержится не менее 6 граммов. Причем с яйцами мы получаем белок вместе со всеми девятью незаменимыми аминокислотами — своеобразными строительными блоками белка. Незаменимыми их называют потому, что наш организм не может их синтезировать самостоятельно, они поступают внутрь только вместе с пищей.

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