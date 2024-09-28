Няня отсудила у фастфуд-магната 2,78 млн долларов за видеонаблюдение за ней

В США женщина, работавшая няней в доме фастфуд-магната Майкл Эспозито, отсудила у него 2,78 млн долларов за камеры в ее комнате, о которых он не знала, передает inbusiness.kz со ссылкой на The New Post .

Иллюстративное фото с сайта mke.ee

Согласно материалам судебного разбирательства, в 2021 году 25-летняя уроженка Колумбии Келли Андраде устроилась на работу к предпринимателю и его супруге. Она жила в доме пары и заботилась об их четверых детях. Как утверждает Андраде, она часто заставала работодателя в своей комнате — он якобы настаивал на потолочном детекторе дыма. Через три недели с первого дня выхода на работу няня изучила внимательнее "датчик дыма" и обнаружила скрытую камеру с накопителем. На карте памяти были сотни записей с няней, некоторые из них, достаточно откровенного содержания.

По словам женщины, через несколько минут после того, как она обнаружила записывающее устройство, ее босс появился в доме. Он начал стучаться в ее комнату. Няня попыталась притвориться спящей, но мужчина не оставлял попытки зайти и начал выламывать дверь. В итоге женщине пришлось спасаться бегством через окно. Адвокат стороны обвинения отметил, что первую ночь его клиентка "ночевала в кустах", и лишь потом обратилась в полицию.

Работодателя няни арестовали. Мужчина во всем сознался, но осудили его не по статье о незаконной слежке, за которую он мог отправиться в заключение на четыре года, а лишь за покушение на незаконную слежку. Ему назначили испытательный срок два года и обязали посещать психологические консультации. В качестве компенсации бывшей сотруднице Эспозито выплатил 2,78 млн долларов.

Женщина осталась недовольна приговором. По ее словам, ситуация нанесла ей глубокую психологическую травму.