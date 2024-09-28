18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.23
534.96
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.09.2024, 13:51

Няня отсудила у фастфуд-магната 2,78 млн долларов за видеонаблюдение за ней

Новости Мира 0 674

В США женщина, работавшая няней в доме фастфуд-магната Майкл Эспозито, отсудила у него 2,78 млн долларов за камеры в ее комнате, о которых он не знала, передает inbusiness.kz со ссылкой на The New Post.

Иллюстративное фото с сайта mke.ee
Иллюстративное фото с сайта mke.ee

Согласно материалам судебного разбирательства, в 2021 году 25-летняя уроженка Колумбии Келли Андраде устроилась на работу к предпринимателю и его супруге. Она жила в доме пары и заботилась об их четверых детях. Как утверждает Андраде, она часто заставала работодателя в своей комнате — он якобы настаивал на потолочном детекторе дыма. Через три недели с первого дня выхода на работу няня изучила внимательнее "датчик дыма" и обнаружила скрытую камеру с накопителем. На карте памяти были сотни записей с няней, некоторые из них, достаточно откровенного содержания.

По словам женщины, через несколько минут после того, как она обнаружила записывающее устройство, ее босс появился в доме. Он начал стучаться в ее комнату. Няня попыталась притвориться спящей, но мужчина не оставлял попытки зайти и начал выламывать дверь. В итоге женщине пришлось спасаться бегством через окно. Адвокат стороны обвинения отметил, что первую ночь его клиентка "ночевала в кустах", и лишь потом обратилась в полицию.

Работодателя няни арестовали. Мужчина во всем сознался, но осудили его не по статье о незаконной слежке, за которую он мог отправиться в заключение на четыре года, а лишь за покушение на незаконную слежку. Ему назначили испытательный срок два года и обязали посещать психологические консультации. В качестве компенсации бывшей сотруднице Эспозито выплатил 2,78 млн долларов.

Женщина осталась недовольна приговором. По ее словам, ситуация нанесла ей глубокую психологическую травму.

Этого недостаточно. Я очень зла. Ущерб, который причинил мне этот мужчина своими действиями, необратим, — прокомментировала вердикт прокурора и присяжных сторона обвинения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?