18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.23
534.96
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.09.2024, 15:19

Почему бывшие возвращаются и что с этим делать, рассказал психолог

Новости Мира 0 499

Не во всех отношениях после расставания ставится точка. В одних случаях бывшие возлюбленные разрывают отношения навсегда, а в других возобновляют после паузы. Специалисты знают, как понять, есть ли шанс на возвращение былых чувств, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

О признаках серьезных намерений и причинах возобновления утраченных отношений рассказала "Север-Пресс" психолог Марина Гринвальд.

Она отмечает, что отношения заканчиваются по-разному, но иногда что-то остается недосказанным.

Случается, что только один из партнеров готов к расставанию, второй просто смирился. Или не смирился, а ждет любимого человека обратно. Бывают импульсивные решения, кризисы, ошибки, страхи и разные обстоятельства. Очень часто оба хотят вернуть былое, но не знают как, – объянила Гринвальд.

После эмоциональных расставаний идут классические стадии: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Только когда происходит принятие, партнер начинает скучать.

Но далеко не всегда мужчина хочет вернуться, даже если скучает. Все зависит от качества и гигиены отношений. Психолог объясняет, что если, к примеру, девушка склонна драматизировать и эмоционально истощать партнера скандалами, – перспективы грустные. Несмотря на тоску по хорошим моментам, он не вернется. Понимая, что его ждут истерики, оскорбления, провокации, манипуляции, наоборот, будет стараться дистанцироваться и переключиться.

Только в правильно выстроенных, бережных и экологичных отношениях остается мост для возвращения. Поэтому рекомендую думать о расставании заранее, пока все хорошо. Эта мысль будет сдерживать моменты, которые могут навсегда испепелить переправу для возвращения в ваш мир, – посоветовала психолог.

Гринвальд считает, что основных маркеров того, что бывший партнер думает о возвращении, немного. Многим знакомо ощущение того, что в душе теплится чувство спустя время. Считается, что настоящая любовь всегда взаимна. Хочется верить в хорошее. Раз в вашем сердце горит огонек, может быть, есть шанс, что мужчина что-то чувствует в глубине своего.

Случайные встречи, "по ошибке" набранный номер, предлоги для общения, скрытые послания от общих друзей и многое другое, указывает на то, что, возможно, партнер хочет вернуться в отношения, – говорит специалист.

Он говорит о возможном совместном будущем. Бессознательное берет верх над мужчиной. Говорит том, о чем думает. Возможно, мучают сомнения и тревоги, но несмотря на это, мысль о будущем с вами, его не покидает.

Признает свои ошибки. Для мужчины непросто признавать свою неправоту. Это требует мужества и мотивации. Если он на это идет, значит, для него важны ваши отношения.

Хочет обсудить произошедшее. Рефлексия часто приходит с сильным опозданием. Но там, где вместо точки стоит запятая, определенно есть шанс на продолжение.

Тянется к вам. Притяжение невозможно побороть. Можно игнорировать, делать вид, что его нет. Но это сильнее нас. Когда мужчину тянет к женщине, он едва ли может сопротивляться.

Помнит ваши важные даты. Это признак неравнодушия. Можно помнить, но не озвучивать. Чаще мужчины вообще не помнят даты и романтические события. День свадьбы, возможно, запомнит. А когда делал предложение или дату первого поцелуя – маловероятно.

Всегда на связи. Ответственность, готовность помочь и поддержать – верный признак нежных чувств и хорошего отношения.

Ревнует. Тут больше про страсть. Ревность – не показатель любви и желания вернуться. Но ее наличие сигнализирует о том, что вы точно ему небезразличны.

Инициирует общение. Ищет повод и находит его. Это хороший признак заинтересованности.

Нуждается в вашей поддержке. Если он не сепарировался и, несмотря на то, что вы вроде как не вместе, остро нуждается в вас, значит, рано или поздно поймет это сам.

Стесняется. Милый признак, указывающий на нежные чувства и боязнь что-то испортить и неправильно себя проявить.

Важно понимать, что нельзя делать выводы, отталкиваясь от одного из признаков, все они косвенные. В общей совокупности они, безусловно, указывают на то, что мужчина к вам неравнодушен. Увы, это дает только надежду, но не гарантии на его возвращение, – уточнила Гринвальд.

Психолог посоветовала: если вы чувствуете желание переосмыслить и возобновить отношения, поговорите с бывшим партнером. Обсудите, спросите, поделитесь мыслями. Возможно, после этого появятся новое видение и понимание друг друга или точное понимание, что между вами точка.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?