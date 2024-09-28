Гастроэнтеролог рассказала об улучшающей настроение пище

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Эксперт объяснила, что при приеме острой пищи вырабатывается гормон радости эндорфин. По ее словам, еще есть теория, что чувство радости от острой пищи возникает из-за усиления кровообращения и выделения серотонина и норадреналина. При этом Гиренко предупредила, что большое количество острой пищи может привести к химическому ожогу слизистой.