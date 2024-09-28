Гастроэнтеролог рассказала об улучшающей настроение пище

Улучшить настроение можно при помощи приема небольшого количества острой пищи. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Екатерина Гиренко, передает Lenta.ru.
Эксперт объяснила, что при приеме острой пищи вырабатывается гормон радости эндорфин. По ее словам, еще есть теория, что чувство радости от острой пищи возникает из-за усиления кровообращения и выделения серотонина и норадреналина. При этом Гиренко предупредила, что большое количество острой пищи может привести к химическому ожогу слизистой.
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