Мышь сорвала авиарейс, выпрыгнув из еды

На борту самолета авиакомпании Scandinavian Airlines произошел инцидент: из упаковки с едой на пассажира выпрыгнула мышь, что привело к отмене рейса, передает Liter.kz со ссылкой на The Aviation Herald .

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Происшествие случилось в сентябре 2024 года на рейсе из Осло в Малагу. Примерно через 50 минут после взлета бортпроводники начали раздавать питание пассажирам. В этот момент из одной из упаковок неожиданно выпрыгнула мышь и оказалась сначала на пассажире, а затем на его откидном столике.