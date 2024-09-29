Мышь сорвала авиарейс, выпрыгнув из еды

На борту самолета авиакомпании Scandinavian Airlines произошел инцидент: из упаковки с едой на пассажира выпрыгнула мышь, что привело к отмене рейса, передает Liter.kz со ссылкой на The Aviation Herald.
Происшествие случилось в сентябре 2024 года на рейсе из Осло в Малагу. Примерно через 50 минут после взлета бортпроводники начали раздавать питание пассажирам. В этот момент из одной из упаковок неожиданно выпрыгнула мышь и оказалась сначала на пассажире, а затем на его откидном столике.
“Командир воздушного судна посчитал ситуацию угрозой безопасности и принял решение направить самолет в Копенгаген (Дания), где спустя 2,5 часа пассажиры пересели на другой рейс. О судьбе грызуна не сообщается”, – пишет источник.
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