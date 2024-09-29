Бабушка устроила перестрелку из-за грибного места в России

Инцидент произошел в Карелии, под Санкт-Петербургом. Пожилая женщина решила не делить грибной улов с другой любительницей и выстрелила в нее из травмата, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Газета.ru.

Фото: Pixabay

Нападавшую вычислили по фото: ее запечатлеть успел зять раненой пенсионерки. Он сфоткал женщину, когда та выходила из леса, после того, как услышал звуки стрельбы. Инцидент случился под Петербургом: 74-летняя пенсионерка собирала грибы на урожайной полянке, как ее приметила другая грибница, не пожелавшая делить грибное место.

Она внезапно достала травматический пистолет, почти вплотную подошла к бабушке и четыре раза выстрелила в нее — три пули попали в бедро и задели кость. Подозреваемая — 70-летняя жительница Карелии. Проводятся следственные мероприятия.