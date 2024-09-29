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28.09.2024, 22:10

Президент Ирана: Приказ об убийстве лидера “Хезболлы“ отдали из США

Новости Мира 0 966

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США в убийстве генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. ©️ IRNA
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. ©️ IRNA

По его словам, США оказали явную поддержку Израилю.

"Международное сообщество не забудет, что этот террористический акт был заказан из Нью-Йорка, и американцы, которые являются сообщниками сионистов, не смогут оправдать себя", - сказал Пезешкиан в эфире государственного телевидения.

Также президент Ирана в своем заявлении похвалил Насраллу за его борьбу против Израиля и подчеркнул, что "террористическая атака сионистов сделает семью сопротивления сильнее, чем когда-либо".

В свою очередь, Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил израильские удары по штаб-квартире радикальной ливанской группировки "Хезболла" в Бейруте, назвав их еще одним примером "недальновидной и глупой политики" Израиля.

Аятолла заявил, что ЦАХАЛ "слишком слаб, чтобы нанести серьезный ущерб "Хезболле" в Ливане. А также выразил уверенность, что Израиль понесет наказание за гибель лидера "Хезболлы".

"Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться", - передает его слова агентство Tasnim.

В субботу Армия обороны Израиля заявила о ликвидации генсека ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы при авиаударе по штабу организации в Бейруте. Позднее в "Хезболле" подтвердили смерть лидера, возглавлявшего движение больше 30 лет.

Вечером 27 сентября в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.

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