Президент Ирана: Приказ об убийстве лидера “Хезболлы“ отдали из США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США в убийстве генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу".
По его словам, США оказали явную поддержку Израилю.
"Международное сообщество не забудет, что этот террористический акт был заказан из Нью-Йорка, и американцы, которые являются сообщниками сионистов, не смогут оправдать себя", - сказал Пезешкиан в эфире государственного телевидения.
Также президент Ирана в своем заявлении похвалил Насраллу за его борьбу против Израиля и подчеркнул, что "террористическая атака сионистов сделает семью сопротивления сильнее, чем когда-либо".
В свою очередь, Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил израильские удары по штаб-квартире радикальной ливанской группировки "Хезболла" в Бейруте, назвав их еще одним примером "недальновидной и глупой политики" Израиля.
Аятолла заявил, что ЦАХАЛ "слишком слаб, чтобы нанести серьезный ущерб "Хезболле" в Ливане. А также выразил уверенность, что Израиль понесет наказание за гибель лидера "Хезболлы".
"Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться", - передает его слова агентство Tasnim.
В субботу Армия обороны Израиля заявила о ликвидации генсека ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы при авиаударе по штабу организации в Бейруте. Позднее в "Хезболле" подтвердили смерть лидера, возглавлявшего движение больше 30 лет.
Вечером 27 сентября в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.
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