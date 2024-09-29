Еще один фрукт назван омолаживающим

Экзотические плоды полезны для кожи и имеют омолаживающий эффект. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург, передает inbusiness.kz.
По информации эксперта, плоды манго богаты флавоноидами и каротиноидами, которые имеют противовоспалительное и омолаживающее действие. Михаил Гинзбург уточнил, что витамин С, аскорбиновая кислота стимулируют иммунитет, помогают железу лучше усваиваться и поддерживают коллаген соединительных тканей.
Включение в рацион манго благотворно сказывается на здоровье кожи, - поделился врач.
В числе преимуществ манго также высокое содержание в нем клетчатки. Врач отметил, что в этих плодах преобладают растворимые пищевые волокна, которые поддерживают микрофлору и иммунитет.
А вот высокое содержание сахаров в этом фрукте, врач назвал недостатком.
Чтобы они сразу не попадали в кровь, а всасывались постепенно, диетолог посоветовал есть плоды после еды в качестве десерта. За раз можно съесть около 100 граммов мякоти, считает врач. В день допустимо съесть две-три такие порции, - добавляет издание.
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