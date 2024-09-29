Чего еще ждать от вспышек на Солнце, рассказали ученые

Пока Солнце переживает середину своего очередного цикла, выходя на пик активности, земляне любуются полярными сияниями, но многие испытывают проблемы со здоровьем и тревожность из-за магнитных бурь. Ученые успокаивают, но предрекают неприятные сюрпризы от звезды, сообщает Zakon.kz .

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О причудах поведения Солнца в интервью aif.ru рассказал завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, информация о том, что недавно на звезде был странный взрыв, не совсем соответствует действительности.

Взрывы или вспышки происходят на Солнце постоянно, то есть это обычные, хотя и исключительно мощные явления. Их источник – солнечные пятна. Плазма во время такого взрыва нагревается до десятков миллионов градусов и часто выбрасывается в космос – в пространство вылетают миллиарды тонн раскалённого вещества. Так как плазма летит во всех направлениях, то может добраться и до Земли, воздействуя на ее магнитное поле и вызывая магнитные бури, – пояснил ученый.

При этом, по его словам, бывают странности. Например, обычно чем крупнее пятно, тем мощнее вспышка. Это используется в том числе для прогноза.

Если мы видим много крупных областей, значит, стоит ожидать сильных вспышек. Но в последнее время все чаще происходит наоборот. Так, 14 сентября 2024 года на Солнце был очень мощный взрыв, который классифицирован как X4.5. С 2017-го было лишь четыре более крупных события. Но область, где этот взрыв произошел, имела совсем небольшие размеры. Даже непонятно, как там накопилось столько энергии, – говорит Богачев.

Месяц назад, наоборот, на Солнце наблюдались гигантские пятна, но при этом ни одной мощной вспышки не было. Поэтому, по словам ученого, сюрпризов от звезды будет еще много.

В истории было несколько очень необычных циклов Солнца, которые выбивались из общего ряда. Текущий – не единственный, но он действительно один из самых странных. Многое не укладывается в прогнозы. Загадкой для науки остается механизм солнечных вспышек и выбросов массы. Хотя мы многое знаем, но все еще не можем предсказать, когда и где произойдет очередная вспышка и насколько сильной будет. Правда, примерно 75% магнитных бурь предсказываются, – говорит эксперт.

Он добавил, что сильнейшая в истории магнитная буря произошла в 1859 году. Она известна как "событие Кэррингтона". Тогда человечество отделалось сбоями в работе телеграфа.

Событие Кэррингтона" никак не было измерено, поэтому судить о его реальной силе трудно. Но оно точно не являлось самой мощной магнитной бурей в истории. Исследования ледяных кернов из Антарктики, а также колец деревьев показывают, что в 774 году произошел такой сильный геомагнитный шторм, что оставил следы по всей планете. Еще более мощная буря была 6 тыс. лет назад. В ХХ веке сильнейшая буря случилась, судя по всему, в 1921 году. С тех пор уже более века ничего подобного не происходило, но, конечно, может произойти в любой момент, – размышляет ученый.

Богачев подчеркивает, что солнечная вспышка, даже гигантская, не может уничтожить биосферу. То, что жизнь еще существует, тому доказательство.

Но приятного мало. Помимо резкого усиления радиации опасны климатические изменения – мощное солнечное событие может уничтожить парниковые газы и нарушить температурный баланс. Ну и, конечно, непонятно, сможет ли это выдержать техносфера, особенно спутники. Ни одна супервспышка в современную космическую эру не происходила. Поэтому тут много сценариев – от "как-нибудь обойдется" до катаклизмов планетарного масштаба, – заключает он.

Ученый поясняет, что современный прогноз на вспышки и бури дается примерно за два дня. Это тот срок, за который мы узнаем о супервспышке. По его словам, глобально в этой ситуации сделать почти ничего невозможно, так что стоит воспринимать такие угрозы философски.