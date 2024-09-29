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29.09.2024, 16:45

Греция планирует построить забор на границе с Турцией

Новости Мира 0 342

Правительство Греции планирует приступить к реализации своего плана по строительству нового забора на границе с Турцией для предотвращения нелегальной миграции, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Афины опасаются, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым волнам миграции, и предпринимают дипломатические попытки наладить отношения с Ливаном и Палестинской администрацией.

Строительство заграждения на северо-восточной сухопутной границе с Турцией началось в 2012 году и с тех пор расширялось за счет национальных средств.

После решения Германии занять более жесткую позицию в отношении миграции, этот вопрос вновь всплыл на поверхность: политики в Берлине призвали приграничные страны, такие как Греция, усилить защиту внешних границ Европы.

В свете новых событий Афины вновь потребовали от Евросоюза финансирования расширения заграждения.

Новый забор будет построен с Европой или без нее, - заявил недавно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Но хотя Европейская комиссия настаивает на том, что она выступает против финансирования строительства заборов, она также признает, что национальные правительства лучше знают, как защитить свои границы.

Государства-члены должны защищать внешние границы ЕС, - сказал представитель Еврокомиссии. Они лучше всего подходят для того, чтобы определить, как это сделать на практике.

Представитель ЕС добавил, что Еврокомиссия считает, что эффективное управление внешними границами является приоритетом для Союза и что следует принять комплексный подход.

В центре внимания должны быть интеллектуальные решения, которые поддерживают реализацию европейского интегрированного управления границами, такие как интегрированные, совместимые и адаптируемые системы наблюдения, - заявил представитель ЕС.

Греческие власти сообщают об увеличении миграционных потоков из Турции в 2024 году по сравнению с прошлым годом, но отмечают, что они в основном идут с моря, а не через сухопутную границу с Турцией.

Многие полагают, что политическая стабильность между Турцией и Грецией будет иметь ключевое значение для контроля миграционных потоков, и Афины работают над достижением этой цели.

Ранее на этой неделе Мицотакис провел 30-минутную встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ходе которой оба лидера договорились «продолжить работу по ликвидации сетей контрабандистов».

Греческие СМИ сообщили, что встреча по-прежнему была сосредоточена на позитивной повестке дня сотрудничества в области миграции, несмотря на открытый призыв Р.Эрдогана к разделу Кипра на два государства всего за несколько часов до встречи.

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