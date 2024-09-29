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29.09.2024, 18:50

20 тысяч слонов отправят на консервы в Ботсване

Новости Мира 0 378

Президент Ботсваны Мокветси Масиси опубликовал видеообращение к Германии с угрозой отстреливать слонов в своей стране. В апреле Масиси пригрозил отправить в Германию “в подарок” 20 тысяч слонов в ответ на предложение немецких властей ограничить импорт охотничьих трофеев. Он объяснил тогда, что охота на слонов — единственный способ сдержать численность их популяции, разросшейся из-за принятых мер по защите животных. А продажа трофеев — доход африканцев, передает Liter.kz со ссылкой на BILD.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ботсванский ветеринар Эрик Веррейн объяснил изданию BILD, что это действительно возможно. Более того, “отстрел некоторых животных даже гуманен”, поскольку из-за пересыхающих водоемов и конкуренции за пищу животные страдают и умирают. Слонов в Ботсване стало слишком много.

На слонов могут начать охоту с крупнокалиберным оружием или с помощью транквилизаторов. Туши будут перевозить на мобильные полевые станции для разделки или на консервные фабрики.

По словам Веррейна, один слон — это примерно 3300 порций еды, а 20 тысяч слонов — это 11 миллионов заполненных банок. Однако ветеринар полагает, что изначально речь будет идти о паре сотен животных, а не о тысячах. По замыслу Масиси, мясо будет распределяться среди местных общин Ботсваны.

Многие люди любят мясо слона. Но не всем нравится жесткая консистенция, - говорит Веррейн.

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