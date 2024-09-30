Как мошенники заражают телефоны фейковыми банковскими приложениями

Они связываются со своими жертвами в мессенджерах под видом банковских работников и вынуждают "обновить" мобильное приложение банка. Сделать это они требуют срочно, иначе карты и счета будут заблокированы. Дальше мошенники присылают ссылку для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. В это время они входят в личный кабинет онлайн-банка, а жертве на телефон приходит СМС с кодом для входа, который злоумышленники используют для вывода денег, - сообщает Telegram-канал.