Итальянского экс-футболиста нашли мертвым в отеле

Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба "Кальяри" Андреа Капоне умер на 44-м году жизни. Его тело обнаружили в отеле сегодня утром, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Фото с сайта lasexta.com

О смерти футболиста сообщила пресс-служба клуба.

Тело бывшего игрока нашли в отеле в Кальяри утром в воскресенье. Футболист ночевал в гостинице после вечеринки с друзьями и, предположительно, упал, получив смертельную травму головы, - сообщается на сайте.

Как пишет "РИА Новости", по предварительной версии, 43-летний Капоне случайно упал с лестницы, ударившись головой. Помимо "Кальяри", Капоне играл за "Сору", "Тревизо", "Виченцу", "Гроссето" и "Салернитану". В 2001 году он также играл за молодежную сборную Италии.