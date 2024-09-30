Почти 200 человек казнили в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия вновь оказалась в центре международной критики, поскольку в этом году количество казней в королевстве достигло максимума за последние три десятилетия. По подсчетам СМИ, после исполнения трех смертных приговоров в субботу, 28 сентября, общее число казней в 2024 году составило 198, передает Liter.kz со ссылкой на DW .

Фото: Pixabay

Для сравнения, в 2023 году в Саудовской Аравии было казнено 170 человек, а в 2022 году эта цифра составила 196. Тем не менее, текущие события вновь поднимают вопросы о соблюдении прав человека в стране.

Представитель правозащитной организации Reprieve прокомментировал новый рекорд, подчеркнув, что провозглашенный курс на модернизацию является лишь набором пустых слов.

Обещания не соблюдаются, а уже достигнутый прогресс сводится на нет, - заявил он, указывая на контраст между заявлениями властей и реальностью.

Согласно официальной статистике, в этом году 32 человека были казнены по обвинению в терроризме, а 52 — по делам о наркотиках. Саудовские власти утверждают, что смертные приговоры служат "сохранению общественного порядка" и исполняются только после исчерпания всех юридических возможностей осужденных.

Однако, эта политика явно противоречит словам наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который в интервью журналу The Atlantic в 2022 году заявил, что смертные приговоры выносятся только за убийство или угрозу жизням многих людей. Вопросы о гуманности и правосудии остаются актуальными, и мир продолжает внимательно следить за ситуацией в королевстве.