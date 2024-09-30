Диетологи назвали лучшее время для ужина

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Среди всех приемов пищи время, когда человек ужинает, имеет особое значение. Во-первых, к вечеру замедляется обмен веществ, а значит, плотный ужин сложнее усваивается и выспаться не получится. Во-вторых, исследования говорят о том, что те, кто ужинает поздно вечером, чаще набирают лишний вес, потому что в конце дня потребляют больше калорий, чем нужно, а организм во сне не так эффективно сжигает жир.



Кроме того, слишком поздний ужин может нарушить циркадные ритмы, а также плохо повлиять на уровень сахара в крови - организму так же трудно перерабатывать его поздно вечером.



Подход "ранних пташек": с 17:00 до 19:00

Ранний ужин - одна из самых распространенных рекомендаций диетологов. Именно это время соответствует естественному циркадному ритму организма - ведь метаболизм выше всего в светлое время суток, а к вечеру скорость обмена веществ снижается.



У раннего ужина есть несколько преимуществ. Во-первых, улучшается пищеварение - у организма больше времени, чтобы переварить пищу. То есть снижается риск расстройства желудка, изжоги, кислотного рефлюкса. Во-вторых, человек крепче спит - организм сосредотачивается на отдыхе и восстановлении, а не на борьбе с тяжелой пищей. Кроме того, исследования показывают, что люди, которые ужинают раньше, сжигают за ночь больше жира, чем те, кто ест поздно, и у них лучше чувствительность к инсулину.

Период умеренности: с 18:00 до 20:00

Об идеале, конечно, мечтают люди, но на самом деле чаще всего они ужинают с 6 до 8 часов вечера. Это не так плохо, но если человек поужинает в 8 вечера, то позавтракать лучше не позднее 8 утра - последний прием пищи вечером должен быть завершен максимум через 12 часов. Это поддержит естественные биологические часы организма. И в таком случае следует придерживаться четкого графика, чтобы поддержать здоровье пищеварительной системы.



Поздний ужин: с 20:00 и позже

Иногда это неизбежно, но с поздним ужином можно справиться, если правильно подойти к выбору блюд. Выбирать нужно более легкие - салаты, овощи, нежирный белок. Необходимо есть небольшими порциями, избегать сладостей или блюд с быстрыми углеводами - они вызывают скачки сахара в крови.