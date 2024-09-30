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30.09.2024, 07:29

Избран новый лидер "Хезболлы"

Новости Мира 0 495

Новым генеральным секретарем ливанской группировки "Хезболла" избран Хашем Сафи ад-Дин. Соответствующее решение принял совет шуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Хашем Сафи ад-Дин (на фото крайний справа). Фото: Hasan Shaaban/Bloomberg via Getty Images
Хашем Сафи ад-Дин (на фото крайний справа). Фото: Hasan Shaaban/Bloomberg via Getty Images

Как пишет издание, ссылаясь на арабоязычные СМИ, Сафи ад-Дин занимал должность главы исполнительного комитета, он приходится двоюродным братом бывшему лидеру группировки Хасану Насралле и зятем бывшего командующего иранскими силами "Кудс" Касема Сулеймани, который погиб при американском авиаударе.

Издание Al Ghad отмечает, что сходство бывшего и нового лидеров поразительное: они похожи фигурой, внешностью, легкой шепелявостью.

Сообщается, что Хашем Сафи ад-Дин родился в 1964 году в городе Дейр-Канун ан-Нахр на юге Ливана. Он обучался вместе с Насраллой в Наджафе и Куме и стал сооснователем "Хезболлы" в 1982-м.

В 1994 году Сафи ад-Дин стал главой исполнительного комитета, сменив Насраллу, который к тому времени возглавил всю группировку.

По некоторым данным, Насралла рекомендовал двоюродного брата в качестве преемника еще в 2008 году в случае своей гибели.

СМИ пишут, что Сафи ад-Дин в течение трех десятилетий занимался конфиденциальными делами группировки, оставив Насралле выработку общей стратегии. Он занимался надзором за политической, социальной, культурной и образовательной деятельностью "Хезболлы".

В мае 2017 года США и Саудовская Аравия добавили Сафи ад-Дина в список террористов.

Несмотря на свой непубличный статус, из-за ограниченной публичности его брата в связи с требованиями безопасности Сафи ад-Дин появлялся на публике чаще.

Напомним, 27 сентября израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла".

28 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.

После этого президент США Джо Байден отреагировал на смерть лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.

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