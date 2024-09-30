18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.19
538.45
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
30.09.2024, 10:20

Мужчина съел 720 яиц за месяц и рассказал о последствиях такого питания

Новости Мира 0 1 226

Докторант Гарвардского университета Ник Норвиц провел эксперимент по изменению уровня холестерина в крови, в рамках которого съел 720 яиц за один месяц. Результатами исследования он поделился на своем YouTube-канале, передает Lenta.ru

Фото: PxHere
Фото: PxHere

Норвиц объяснил, что решил изменить свой рацион, поскольку хотел проверить гипотезу. Согласно ей, употребление большого количества яиц приводит к увеличению холестерина и провоцирует проблемы с сердцем. Норвиц же был уверен, что такое питание наоборот снизит содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в его крови, которые называют «плохим холестерином».

Чтобы доказать свою правоту, мужчина каждый день съедал по 24 яица. Это, по его словам, было не так уж сложно, поскольку он любит этот продукт. После первых двух недель Норвиц также добавил в свой рацион 60 граммов углеводов в день. Он рассказал, что за этот месяц не заметил никаких негативных последствий. Уровень ЛПНП в его крови действительно упал на 18 процентов.

Таким образом Норвицу удалось развеять распространенный миф о вреде яиц. По мнению некоторых ученых, такой результат анализов связан с высвобождением особого гормона, который при подобной диете сигнализирует печени, что ей нужно производить меньше ЛПНП.

Ранее сообщалось, что Опейеми Фамакин, популярный кулинарный критик из Нигерии, съел крокодила ради рекламы и неожиданно узнал, что не имел права это делать. Как оказалось, в Нигерии разрешено есть только тех животных, которых специально выращивали на убой, а его крокодил был диким.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?