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30.09.2024, 11:16

В WhatsApp появится новая функция

Новости Мира 0 15 317

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция оперативного поиска информации о получаемых ссылках. Об этом сообщается на портале WABetaInfo, передает Lenta.ru

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Специалисты рассказали, что сервис внедрит опцию, которая позволит пользователям оперативно получать информацию о ресурсах, ссылку на которую им прислали в мессенджере. «Эта функция особенно полезна для ссылок, обнаруженных в часто пересылаемых сообщениях, так как они могут содержать дезинформацию или вредоносный контент», — говорится в статье.

По словам экспертов, когда пользователи захотят найти дополнительную информацию о ресурсе, ссылку на которую им прислали, в Google будет загружено конкретное сообщение с ссылкой. «WhatsApp гарантирует, что контент остается конфиденциальным, не хранит и не обрабатывает его на серверах», — отмечается в материале. Новая функция находится на стадии разработки. Она будет доступна в будущем обновлении.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, помогающая сэкономить время. В обновлении мессенджера для устройств на базе Android появится кнопка «прочитать все». Она будет работать для личных чатов и групп.

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