Дубайский миллионер выкупил для безопасности жены целый остров

Супруга миллионера, блогер и домохозяйка 26-летняя Сауди Аль Надак, утверждает, что остров получила в подарок за баснословную сумму вовсе не просто так, а для того, чтобы она чувствовала себя в безопасности на пляже.

«POV: Ты хотела носить бикини, поэтому твой муж-миллионер купил тебе остров», — написала Сауди.

Она показала подписчикам, как они с супругом летят на тропический остров, на котором есть частная резиденция, встроенная в скалу с высокими пальмами и видом на лагуну.