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30.09.2024, 17:01

“Лучше это не показывать“: стюардесса дала важный совет туристам

Новости Мира 0 1 216

Стюардесса рассказала про важную деталь, на которую стоит обратить внимание путешественникам, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Стюардесса рассказала про важную деталь, на которую стоит обратить внимание путешественникам, передает Tengri Travel.

Недавно бортпроводница Али Кейз поделилась важным советом по безопасности в путешествиях, который мгновенно стал вирусным. Ее видео, в котором она объясняет, как правильно оформлять бирки на багаж, собрало более 850 тысяч просмотров.

"Один из моих главных советов по безопасности в путешествиях: я не люблю, когда незнакомцы знают мое имя – и уж точно не собираюсь показывать им свой номер телефона и домашний адрес!" – отметила она.

Основная мысль видео заключается в том, что многие путешественники оставляют свои персональные данные на видимой стороне бирок на чемоданах. Это может создать ненужные риски, так как информация доступна для просмотра любому, кто проходит мимо. Али подчеркивает, что стоит перевернуть бирку с информацией так, чтобы личные данные не были на виду.

"Я не могу сказать, сколько раз я видела, как люди оставляют свои данные на видимой стороне. Их имя, номер телефона и домашний адрес доступны всем!" – добавила она.

Вместо этого она рекомендует заполнить бирку, а затем перевернуть ее задней стороной.

"Таким образом, находясь в поезде или самолете, вы не передаете свои данные всем вокруг. Кто-то может просто перевернуть бирку и получить доступ к вашей информации", – отметила Али.

Кроме того, она предложила написать на бирке "переверните" или что-то подобное, чтобы дополнительно подчеркнуть необходимость скрыть информацию. Это простое, но эффективное действие может существенно повысить вашу безопасность во время поездок. 

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