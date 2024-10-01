Биткоину предрекли подорожание в три раза

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Стоимость биткоина до начала 2026 года может вырасти примерно в три раза относительно нынешних значений, считает Зак Брэдфорд, гендиректор CleanSpark — компании, разрабатывающей программное обеспечение и проекты в области возобновляемых источников энергии. Его интервью аналитикам исследовательской и брокерской фирмы Bernstein цитирует Block.

«Основываясь на моем текущем анализе, я считаю, что мы можем увидеть пик биткоина на отметке чуть ниже 200 тысяч долларов где-то в ближайшие 18 месяцев», — сказал эксперт. Также предрекший столь резкую динамику роста специалист назвал одним из положительных признаков текущей стабилизации курса криптовалюты то, что что устойчивый потенциал роста может сохраняться и в дальнейшем.

По его словам, предстоящие в США выборы президента повлияют на цену биткоина даже не фактом победы одного из кандидатов (оба они, как пишет Reuters, вызывают опасения на Уолл-стрит), а тем, что уменьшится неопределенность, сказывающаяся на курсе. Так, после июльского покушения на Дональда Трампа биткоин подорожал более чем на четыре процента.

Ранее стало известно, что курс биткоина с начала сентября поднялся на 12,3 процента, благодаря чему его рост может оказаться самым значительным для этого месяца с момента запуска криптовалюты в 2009 году.