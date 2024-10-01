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01.10.2024, 07:34

С какого возраста человек считается пожилым?

Новости Мира 0 944

Возраст — это не просто цифра, а состояние, которое зависит от восприятия самого человека и общества. Но когда человек считается пожилым? Этот вопрос имеет разные ответы в зависимости от культуры, страны и стандартов. В статье рассмотрим, с какого возраста человек считается пожилым, основываясь на международных и медицинских стандартах, передает Тengrinews.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Международные стандарты

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), человек вступает в пожилой возраст с 60 лет. Это тот возраст, когда начинают проявляться первые признаки старения, и многие люди выходят на пенсию. Однако в странах, где люди живут дольше и остаются активными, как в Японии или скандинавских странах, граница пожилого возраста сдвигается к 65 годам и старше.

В ВОЗ выделяют следующие возрастные категории:

  • Пожилой возраст: 60–74 года;
  • Старческий возраст: 75–89 лет;
  • Долгожители: 90 лет и старше.

Взгляд разных стран

В разных странах пенсионный возраст может отличаться, что влияет на восприятие пожилого возраста. В некоторых государствах, например, в Японии или скандинавских странах, люди могут продолжать работать до 67 или даже 70 лет. Это связано с высокой продолжительностью жизни и общей активностью населения.

Например:

В Японии, где средняя продолжительность жизни одна из самых высоких в мире, люди часто продолжают быть активными после 65 лет. Там предложили изменить возрастное определение пожилых людей в стране с 65 лет и старше на 70 лет и старше.

В странах Европы и США пенсионный возраст обычно наступает в 65 лет, но многие люди продолжают работать и вести активный образ жизни даже после выхода на пенсию.

Медицинский взгляд

С точки зрения медицины, пожилой возраст характеризуется изменениями в организме: снижение метаболизма, начало хронических заболеваний, изменение мышечной массы и ухудшение общего состояния. Именно поэтому пожилым возрастом считают тот этап жизни, когда такие изменения становятся заметными и начинают влиять на повседневную активность.

Однако современные исследования подтверждают, что здоровый образ жизни, регулярные физические упражнения и медицинские осмотры могут отсрочить процесс старения. Многие люди в возрасте 60-70 лет поддерживают активный ритм жизни, заботятся о здоровье и ведут полноценную жизнь.

Психологический аспект

Возраст — это не только про физические изменения, но и про восприятие самого себя. Многие люди даже после 60 лет продолжают чувствовать себя молодыми и активными, особенно если они ведут социальную и физически активную жизнь. Для них возраст — это лишь число, и они не считают себя пожилыми.

Когда человек сам ощущает себя пожилым?

Исследования показывают, что люди начинают ощущать себя пожилыми не с наступлением определенного возраста, а тогда, когда сталкиваются с ограничениями в повседневной жизни — например, физическими проблемами или необходимостью в помощи. Переход в пожилой возраст для многих зависит не от даты рождения, а от жизненного опыта и возможностей.

Пожилой возраст — это понятие, которое имеет условные рамки и варьируется в зависимости от региона, культуры и состояния здоровья человека. Согласно международным стандартам, человек считается пожилым с 60-65 лет, но для многих это лишь начало нового, активного этапа жизни. Современная медицина, здоровый образ жизни и регулярная профилактика позволяют многим людям оставаться активными и энергичными на протяжении многих лет.

Поддержание здоровья и активного образа жизни помогает продлить молодость и улучшить качество жизни, независимо от возраста.

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