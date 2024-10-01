Семь привычек долголетия: старейшему президенту в мире исполнилось сто лет

Экс-президенту Джимми Картеру исполнилось сто лет, и он первый президент США, доживший до такого возраста. Эксперты рассказали о привычках, которые помогли ему прожить так долго, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Today .

Фото: nsarchive.gwu.edu

1 октября самому долгоживущему президенту в истории США и старейшему из ныне живущих президентов мира исполняется 100 лет. Картер был активен до 90 лет и продемонстрировал удивительную жизнестойкость. Он пережил рак, несколько падений и смерть своей любимой жены Розалинн, с которой прожил 77 лет.

Накануне Джимми Картер сообщил своей семье, что хочет проголосовать на президентских выборах в ноябре.

Наличие цели - мощный фактор, помогающий человеку прожить дольше, говорит доктор Томас Перлз, гериатр и профессор Медицинской школы Чобаниана и Аведисиана Бостонского университета, изучающий долголетие.

Томас Перлз считает, что около 10 процентов людей могут дожить до 100 лет.

Вот некоторые уроки из долгой жизни президента Картера.

Чувство цели

Известно, что Картер и его жена принимали активное участие в жизни общества, помогая строить, ремонтировать более 4300 домов в 14 странах, работая волонтерами в Habitat for Humanity с 1984 года.

После ухода из Белого дома бывший президент и его жена основали Центр Картера в Атланте, чтобы защищать права человека и облегчать человеческие страдания.

Картер научился кататься на горных лыжах, когда ему было 62 года.

Крепкие семейные узы

Картер и его жена прожили в браке 77 лет, это самый долгий брак в истории президентов. Картер называл это "полноценным партнерством".

"Розалинн была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо добивался", — сказал Картер в заявлении, когда она умерла 19 ноября 2023 года.

Их дети, внуки и правнуки дополняют сплоченную семью.

Регулярные физические упражнения

Картер был заядлым бегуном, пока ему не исполнилось 80 лет и у него не возникли проблемы с коленом, поэтому он переключился на плавание и ходьбу, рассказывал он The Washington Post в 2013 и 2018 годах.

Режим физической активности в течение длительных периодов времени, который позволяет человеку передвигаться, важен для долголетия, говорят геронтологи. Это не обязательно должен быть спорт, но любые виды деятельности - фермерство, строительство, путешествия и так далее.

Общительный характер

Долгожители, как правило, экстраверты, что означает, что они способны заводить дружеские отношения и полезные социальные связи, говорит Перлз.

Это означает, что они когнитивно активны, менее одиноки и им есть к кому обратиться, когда им нужна помощь.

"Безусловно, президент Картер был настолько общительным, насколько это возможно, и, вероятно, самым заботливым и чутким президентом, которого я когда-либо встречал в своей жизни", - отмечает Перлз.

Например, поднимаясь по трапу самолета, Картер пожимал руку каждому, кто его встречал.

Люди, прожившие долгую жизнь, также, как правило, обладают добросовестным, надежным, благоразумным характером, который с годами только укрепляется, добавляет доктор.

Жизнестойкость

Бывший президент пережил проблемы со здоровьем, смерть жены и более полутора лет в хосписе.

Психическая устойчивость — это развитие долгосрочной модели настойчивости, целеустремленности и позитивных социальных отношений, добавляет профессор.

Вера

С момента ухода из Белого дома в 1981 году и до 2020 года Картер регулярно преподавал в воскресной школе при баптистской церкви "Маранафа" в Плейнсе, штат Джорджия, где он и его жена посещали службы.

"Долголетие зависит от сложной комбинации генов, поведения, окружающей среды и случайностей на протяжении многих лет и ситуаций, но есть некоторые ключевые закономерности, которые играют роль в долголетии и применимы также в случае Картера", - говорит Говард Фридман, доктор философии, автор "Проекта долголетия".

До этого времени самой старейшей жительницей на Земле считалась испанка Мария Браньяс Морера. В августе она скончалась в возрасте 117 лет.