Солнечное затмение: жизнь может круто поменяться на этой неделе

2 октября стартует солнечное затмение, способное привнести изменения в жизни людей, сообщает Zakon.kz.
По данным астрологов специализированных Telegram-каналов, основная тема предстоящего затмения – это отношения: с любимым человеком, коллегой, самим собой.
"Если вам захочется кого-то спровоцировать, посчитайте перед этим до 10 и только потом говорите", – рекомендуют астрологи.
Учитывая высокий эмоциональный фон в этот период рекомендуется:
Что не стоит делать:
Также советуют быть аккуратнее на дорогах и избегать мест массового скопления людей. Общее напряжение и нервозность должны завершиться к 16 октября.
"Сейчас сил может катастрофически не хватать, поэтому относитесь к себе бережно", – предупреждают специалисты таро и астрологии.
А известная астролог Тамара Глоба рассказала, что принесет октябрь разным знакам зодиака.
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