Основательница Wildberries выступила с обращением

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации новой объединенной компании и пообещала обеспечить безопасность сотрудников WB. Обращение Ким опубликовано в ее Telegram-канале.

Фото: gazeta.spb.ru

Как отметила Ким, еще в ноябре прошлого года она говорила, что основная угроза развитию WB кроется внутри компании. Основательница Wildberries сообщила, что после реструктуризации компания сможет начать новые проекты.

«Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры. Она должна остаться гибкой, но в то же время стать более четкой. <…> Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам», - подчеркнула Ким.

Также она назвала сотрудников главной ценностью любой компании. Основательница WB заверила, что безопасность сотрудников и их будущее - основной приоритет для нее.

«Я знаю, что многим из вас поступают непонятные звонки, сообщения и просьбы добавить в друзья в социальных сетях. Ничего не бойтесь, я - гарант вашей безопасности», - заявила Ким.

Также она выразила уверенность, что правоохранительная система «разберется с беспределом, который случился в центре Москвы». Ким подчеркнула, что двойное убийство не должно остаться безнаказанным.

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук обратился к нему из-за проблем с семейным бизнесом. Кадыров отмечал, что речь идет об «откровенном и наглом рейдерском захвате» активов Wildberries. Утверждалось, что рейдеры «оградили» основательницу Wildberries от мужа и детей. Позже сама Ким заявила, что рейдерского захвата не было, и подчеркнула, что всё дело в ее решении развестись с мужем. Также она отмечала, что сделка Wildberries с компанией Russ Outdoor была согласована с супругом.

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Следователи сообщили, что пострадали семеро человек, включая двух полицейских.