Столтенберг покинул пост генсека НАТО

В Брюсселе прошла процедура передачи полномочий генерального секретаря НАТО от Йенса Столтенберга бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. Трансляция церемонии велась на сайте организации, передает NUR.KZ
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в 12:00 по времени Астаны состоялась церемония официальной передачи мандата Генерального секретаря организации. С заключительным словом выступил Йенс Столтенберг.
Чуть позже состоялась пресс-конференция нового Генерального секретаря НАТО.
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