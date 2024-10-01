Столтенберг покинул пост генсека НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в 12:00 по времени Астаны состоялась церемония официальной передачи мандата Генерального секретаря организации. С заключительным словом выступил Йенс Столтенберг.

Чуть позже состоялась пресс-конференция нового Генерального секретаря НАТО.