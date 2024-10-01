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01.10.2024, 13:01

Миллионы тенге или никаких каникул: новые правила вводят на популярном курорте

Новости Мира 0 533

С 2025 года казахстанцам, планирующим посетить популярный курорт Пхукет, придется соответствовать новым требованиям, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает The Phuket News, местные власти, обеспокоенные проблемой "избыточного туризма", намерены ввести правило, по которому иностранные туристы должны иметь на своих счетах не менее 300 тысяч тайских батов (около 4,4 миллиона тенге), чтобы получить визу и отдыхать на острове.

Губернатор Пхукета, Сопхон Суваннарат, объяснил, что действующая безвизовая политика привела к резкому увеличению числа туристов, а это создает определенные трудности как для местных жителей, так и для более состоятельных путешественников. Цель новых правил – привлечь более платежеспособных туристов, которые смогут не только оставаться на курорте дольше, но и больше тратить, тем самым поддерживая экономику региона.

Власти Пхукета отметили, что на остров за последние месяцы прибыло от 200 до 400 тысяч туристов и это число может значительно возрасти. Однако приоритет теперь будет отдан не количеству, а качеству туристов. Власти также рассматривают возможность перераспределения туристических потоков в другие провинции Таиланда, чтобы снизить нагрузку на Пхукет.

Этот шаг направлен на сохранение Пхукета как элитного курорта и предотвращение проблем, связанных с большим количеством низкобюджетных туристов, которые могут нарушать общественный порядок и традиции местного населения.

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