Умер Вячеслав Добрынин

Советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни. Об этом пишет Telegram -канал Mash, передает Lenta.ru

Фото: Сергей Микляев / ТАСС

Информацию в разговоре с РБК подтвердила жена артиста Ирина Добрынина. По данным источника, 78-летний исполнитель скончался в московской клинике, куда его госпитализировали меньше недели назад с подозрением на инсульт.

Ранее супруга певца рассказывала, что он не выступает уже несколько лет и прекратил все гастроли. По ее словам, семья занималась лечением и поддержанием жизнедеятельности артиста.

Вячеслав Добрынин — лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация». Артист начинал карьеру как композитор, позже стал исполнять свои песни. В его дискографии более 35 альбомов. Среди наиболее известных его композиций — «Не сыпь мне соль на рану», «Ты разбила мне сердце» и «Синий туман».