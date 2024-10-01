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01.10.2024, 17:47

Крупная вспышка произошла на Солнце: Землю может "затрясти" в ближайшие дни

Новости Мира 0 525

В ночь на 1 октября на Солнце произошла вспышка, ставшая самым крупным событием с 14 сентября, сообщает Zakon.kz.

Фото: xras.ru
Фото: xras.ru

Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, на Солнце после двух спокойных недель началось заметное оживление.

"С 29 сентября по 1 октября примерно на 50 % выросли потоки солнечного рентгеновского излучения, измеряемые у орбиты Земли. Во столько же раз увеличилась площадь солнечных пятен. Наблюдается также усложнение магнитных структур и, соответственно, рост запасов вспышечной энергии, которая черпается как раз из энергии магнитного поля. Ночью зарегистрирована вспышка уровня M7.6, которая хотя и не дотянула до высшего класса, стала самым крупным событием на Солнце с 14 сентября", – говорится в распространенной информации.

В лаборатории дополняют, что в настоящее время звезда восстанавливает энергию после очень сильного роста в августе, когда был достигнут 20-летний пик солнечной активности.

 
"По этой причине резкого роста пока ожидать трудно, поскольку полностью восстановиться за месяц не так-то просто. В то же время Землю может начать трясти уже в ближайшие дни, поскольку наиболее активные процессы происходят сейчас вблизи линии Солнце-Земля. Здесь сейчас формируется особенно крупная группа пятен с номером, которая сегодня получила высшую категорию вспышечной опасности – Beta-Gamma-Delta. Именно здесь, в частности, и произошла сегодняшняя ночная вспышка", – поясняют специалисты.

На центральный меридиан область выйдет в пятницу, 4 октября. А крупные вспышки в этом центре способны начать цеплять Землю уже сейчас.

О том, что происходило на Солнце месяц назад, и каких сюрпризов еще ждать от светила, ранее рассказал завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

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