Исключительно крупный взрыв произошел на Солнце: когда ждать магнитные бури на Земле

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По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, она стала не только второй в 2024 году, но и второй с начала текущего 25 солнечного цикла, начавшегося в конце 2019 года.

"По предварительным данным, выброс солнечной плазмы в результате вспышки направлен в сторону Земли и может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу". Михаил Леус

Между тем в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН назвали эту вспышку "исключительно крупным взрывом на Солнце". Его зарегистрировали в 4:20 по времени Астаны.

"Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. С начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае текущего года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7", – отметили в лаборатории.

Там добавили, что отмечали рост солнечной активности за последние двое суток. Однако то, что Солнце сумеет накопить энергию на столь мощный взрыв, стало абсолютной неожиданностью.

"Предварительно поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва, который может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу, однако с момента вспышки произошло пока слишком мало времени для точного прогноза. Уточнение будет сегодня в течение дня", – добавили эксперты.

Активный центр, в котором произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще около 5 суток.

Позже будут видео и более точные прогнозы. Отметим, что в ночь на 1 октября на Солнце тоже произошла вспышка, ставшая самым крупным событием с 14 сентября. Эксперты предупредили, что в результате Землю "может начать трясти уже в ближайшие дни".