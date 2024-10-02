Полеты над Ираном, Израилем, Иорданией, Ираком приостановлены – СМИ

Воздушное пространство над Ираном было закрыто после крупной ракетной атаки, которую страна нанесла по Израилю, передает Tengri Travel со ссылкой на Business Insider .

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Инцидент вызвал серьезную напряженность на Ближнем Востоке, что привело к принятию мер безопасности в воздушном пространстве региона. Полеты над Ираном, Израилем, Иорданией, Ираком и другими странами региона были приостановлены властями, что вынудило авиакомпании немедленно реагировать и изменять маршруты своих рейсов.

Некоторые самолеты, уже находившиеся в пути, были вынуждены вернуться или изменить курс, чтобы избежать закрытых зон. Согласно данным FlightRadar24, как минимум три рейса авиакомпании Lufthansa, направлявшиеся в Индию и Дубай, были возвращены обратно в Европу до того, как пересекли иранское воздушное пространство. Это удлинило время полета до восьми часов.

Рейс авиакомпании Swiss из Цюриха в Дубай изменил маршрут и приземлился в Анталье, Турция, незадолго до того, как должен был пересечь воздушное пространство Ирана. Кроме того, несколько рейсов Emirates были также перенаправлены или отменены, как сообщила авиакомпания. Представитель Emirates подчеркнул, что они внимательно следят за ситуацией и прилагают все усилия, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Отметим, что некоторые казахстанцы сообщили, что их рейс не смог добраться из Дохи в Алматы. Пассажирам было предложено вылететь назад в Европу.

Фото: instagram.com/@damelya_sw_

Другие авиаперевозчики также были вынуждены менять маршруты, так как доступные воздушные коридоры между Европой, Ближним Востоком и Азией остаются ограниченными. Например, рейс British Airways из Лондона в Дубай и рейс израильской авиакомпании El Al из Греции в Тель-Авив были перенаправлены в Ларнаку на Кипре. British Airways подчеркнула, что безопасность и защита пассажиров остаются их приоритетом.

Позднее некоторые ограничения были сняты, и Иордания и Ирак снова открыли свое воздушное пространство, однако количество рейсов через регион остается минимальным. Закрытие воздушного пространства может привести к значительному увеличению времени полета, как это произошло после закрытия российского воздушного пространства в 2022 году, что вынудило авиакомпании добавлять часы к своим маршрутам, чтобы обойти закрытые зоны.

Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю несколько сотен баллистических и крылатых ракет. По оценке Jerusalem Post, их было около 500. ABC News сообщало об ожидаемых двух залпах в 240-250 ракет. Воздушная тревога объявлялась по всей стране.

Удар стал ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.