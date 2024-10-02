Известный комик выпил с фанатом водки и заработал сотни тысяч рублей

Комик и звезда веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян , известный как Серго, рассказал, что однажды фанат заплатил ему сотни тысяч рублей за выпитую с ним рюмку водки. Об этом он заявил в шоу «Вопрос ребром», ролик доступен на YouTube , передает Lenta.ru

Артем Калайджян. Кадр: GAZ LIVE / YouTube

Юморист отметил, что незнакомый мужчина связался с его менеджером и пригласил Серго выпить с ним рюмку водки. Калайджяну предложение показалось странным, и он попросил своего представителя сообщить фанату, что приглашение будет дорого стоить, чтобы тот отказался. Однако незнакомец согласился заплатить озвученную сумму.

По словам Калайджяна, приехав к заказчику, он обнаружил, что у него дома присутствуют около сорока обнаженных девушек. «Я с ним рюмку выпил. Он дает 500 тысяч рублей и сверху еще 150. Говорит, это за то, что вы согласились», — раскрыл комик.

При этом, как добавил юморист, ему показалось, что он заработал эти деньги нечестным путем. Калайджян заверил, что затем сам пригласил этого фаната в караоке, где они вместе потратили всю сумму.

Ранее сообщалось, что Серго назвал заработок в комедийном проекте Comedy Club. По словам комика, поначалу он зарабатывал 80 тысяч рублей в месяц, а затем его зарплата выросла до 120 тысяч рублей.