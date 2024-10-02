Президент Кыргызстана “посчитал“ долларовых миллиардеров в стране

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В интервью агентству "Кабар" Жапаров рассказал, что многие из них хранят свои деньги в офшорах.

"У нас в стране 5-6 долларовых миллиардеров и около 200 миллионеров. Большинство хранят свои деньги в офшорах. Поэтому мы приняли закон о легализации. Однако до сих пор они не полностью ввезли свои деньги в страну. Есть те, кто привез часть и вложил их в строительную сферу. Я бы сказал им: не бояться и привозить деньги в Кыргызстан и участвовать в проектах", - сказал он.

Напомним, ранее президент Кыргызстана ввел до 2026 года мораторий на повышение зарплат госслужащих. Отмечается, что решение принято для оптимизации расходов государственного бюджета. Также вводится запрет на расширение штата госорганов.

Ранее мы писали, что Садыр Жапаров объявил выговор председателю Национального банка страны Мелису Тургунбаеву и освободил от должностей двух его заместителей. Причиной недовольства главы республики стала недостаточная работа в сфере денежно-кредитной политики, которая "привела к волатильности обменных курсов, что негативно сказалось на всех секторах экономики и ухудшило благосостояние граждан и предпринимателей".