"Могло показаться": Дуров сделал заявление об изменениях в политике Telegram

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По его словам, особых изменений в политике мессенджера не произошло.

"Могло показаться, что в моем предыдущем посте я анонсировал серьезные изменения в работе Telegram. Но на самом деле мало что изменилось", – написал Дуров в своем мессенджере.

По его словам, Telegram с 2018 года может раскрывать властям IP-адреса/ номера телефонов преступников в соответствии с политикой конфиденциальности мессенджера в большинстве стран.

"Всякий раз, когда мы получали должным образом оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников. Этот процесс начался задолго до прошлой недели", – сообщил основатель Telegram.

По его словам, с помощью бота @transparency можно узнать количество обработанных запросов на получение пользовательских данных.

Например, в Бразилии были раскрыты данные по 75 юридическим запросам в первом квартале (январь-март) 2024 года, 63 – во втором квартале и 65 – в третьем квартале. В Индии представители мессенджера удовлетворили 2461 юридический запрос в первом квартале, 2151 – во втором и 2380 – в третьем.

"В Европе в третьем квартале мы получили значительное количество обоснованных юридических запросов. Это увеличение было вызвано тем фактом, что все больше органов ЕС начали использовать для своих запросов правильную линию связи, предусмотренную законом ЕС о цифровых услугах. Информация об этом контактном центре была общедоступна для всех, кто просматривал веб-сайт Telegram или гуглил "Адрес Telegram EU для правоохранительных органов" с начала 2024 года", – пишет Павел Дуров.

Что касается его поста о новшестве, то речь, по его словам, шла об упрощении политики конфиденциальности.

"Чтобы избежать путаницы, на прошлой неделе мы упростили и унифицировали нашу политику конфиденциальности в разных странах. Но наши основные принципы не изменились. Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы – до тех пор, пока они не противоречили нашим ценностям свободы и неприкосновенности частной жизни", – уточнил Дуров.

23 сентября 2024 года основатель Telegram сообщил, что некоторые злоумышленники используют поиск в мессенджере для продажи незаконных товаров. Но за последние несколько недель команда модераторов улучшила систему поиска, сделав его безопаснее и недоступным для распространения подобного контента. Он также отметил, что для предотвращения дальнейших злоупотреблений команда обновила Условия обслуживания и Политику конфиденциальности мессенджера, сделав их единообразными для пользователей по всему миру. Между тем его обращение расценили как отход предыдущей политики Telegram, которая часто игнорировала запросы правительства на предоставление пользовательских данных.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору "нечего скрывать".

28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.