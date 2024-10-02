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02.10.2024, 15:40

В Израиле объявили генсека ООН персоной нон грата и запретили ему въезд в страну

Новости Мира 0 678

В Министерстве иностранных дел Израиля объявили главу ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата, сообщает Zakon.kz.

Фото: X/ António Guterres
Фото: X/ António Guterres

Об этом в среду 2 октября заявил глава МИД страны Исраэль Кац. Он указал на то, что генеральный секретарь ООН является нежеланной персоной в Израиле, и его въезд в страну теперь запрещен, пишет Ynet.

Как указал Кац после комментария Гутерреша по поводу ракетной атаки Ирана на Израиль, "тот, кто не способен однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступить на израильскую землю".

"Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с его очередной эскалацией. Этому необходимо положить конец. Нам абсолютно необходимо прекращение огня", – писал Гутерреш в X после произошедшего.

Ранее израильские СМИ обратили внимание на то, что генсек ООН избежал упоминания о том, что за массированной стрельбой по их стране стоит Иран.

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