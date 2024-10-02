Учителя в Индии принесли в жертву второклассника ради “процветания школы“

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел шокирующий случай: ученик второго класса был убит в результате "жертвоприношения", которое было организовано директором школы с целью "процветания". Об этом заявили представители полиции штата, передает Tengrinews.kz , со ссылкой на The Times of India .

Фотос сайта Тengrinews.kz

Инцидент произошел 27 сентября в школе DL Public School. Ее владелец Джасодхан Сингх, верящий в ритуалы "тантриков", попросил директора школы - своего сына Динеша Багхела, принести в жертву ребенка ради улучшения благосостояния учебного заведения и своей семьи. В школе было мало учеников, а сам Сингх взял кредит на ее открытие.

Полиция сообщила, что вместе с владельцем и директором школы были арестованы еще трое человек, среди которых - двое учителей. Им всем предъявлены обвинения в убийстве.

Сообщается, что убитого мальчика звали Критартх. Несколько учителей похитили его из школьного общежития и вывезли в уединенное место для проведения ритуала. Когда ребенок проснулся и начал плакать, его быстро задушили. Другие учителя, по словам полиции, стояли на страже у места преступления.

После трагедии учебное заведение было закрыто, а власти начали расследование по факту работы школы без необходимых разрешений. Правоохранители также обнаружили на территории школы ритуальные предметы, включая веревку и фотографии, которые указывают на практику черных магических ритуалов.

Отец погибшего, Кришан Кушваха, рассказал, что ему позвонили рано утром и сообщили, что его сын почувствовал себя плохо. Однако позже ему рассказали о транспортировке мальчика в другую больницу, что вызвало подозрения. В конце концов он нашел тело сына в автомобиле директора школы Багхела.

Комиссия по защите прав ребенка заявила, что будет проведено полное расследование, а все причастные к преступлению понесут наказание.

Ранее мы писали о том, что школьники сняли на видео издевательство над сверстником в Астане. Утверждается, группа подростков якобы на постоянной основе издевается над другими школьниками: занимается избиениями и буллингом. Всего их около 15 человек. Учащихся, которые издевались над сверстником, поставили на внутришкольный учет. По данному факту заведено уголовное дело.