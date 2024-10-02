Силовики на российско-казахстанской границе положили всех на асфальт и успокоили очередь

В Челябинской области на контрольно-пропускном пункте (КПП) Бугристое силовики погасили конфликт в очереди к границе, положив всех на асфальт. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram -канале, передает ura.news

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинские пограничники на пункте пропуска «Бугристое» уложили мигрантов, желавших попасть в РФ, лицом в асфальт. Подобные меры были приняты, чтобы пресечь разгоревшийся в очереди конфликт.

«Пять человек не поделили очередь, начали выяснять отношения и громко ругаться. Пограничники и находившиеся с ними полицейские решили всех жестко утихомирить», — сообщает Baza.

По данным издания, зачинщик конфликта успел развернуться и уехать обратно в Казахстан. Для других участников потасовки сотрудники провели профилактическую беседу на тему поведения при пересечении госграницы. Спустя время КПП вернулся к обычной работе.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой регионального погрануправления ФСБ. Там на звонок не ответили.