Врач рассказала, кому запрещено делать прививку от гриппа и почему

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала прогноз, который вызывает серьезные опасения: осень и зима могут стать периодом активного распространения сразу нескольких новых штаммов гриппа, которые в последние годы были гораздо менее активны, рассказывает Tengri Life .

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Ожидается, что штаммы гриппа 2024–2025 годов могут вызывать более тяжелое течение болезни и частые осложнения. Врач-инфекционист Маргарита Провоторова рассказала "Доктору Питеру", кому нужно прививаться от гриппа, а кому - нельзя.

Вакцина от гриппа - одна из самых изученных и регулярно обновляемых, она претерпевает изменения каждый год, чтобы подстроиться под актуальные штаммы вируса. Состав вакцины постоянно модернизируют, ведь только тогда иммунизация против гриппа будет эффективной.

Но иногда случаются ситуации, когда пациенту введение вакцины запрещено по медицинским причинам, это называется противопоказанием к проведению вакцинации. Истинных противопоказаний к вакцинам на самом деле значительно меньше, чем люди привыкли думать. Тем не менее они есть.



Кому противопоказана вакцинация?

- Если есть аллергия на куриное яйцо, поскольку в состав некоторых вакцин против гриппа входит овальбумин. Впрочем, если есть аллергическая реакция на любой компонент вакцины, от специфической иммунопрофилактики придется воздержаться. Но здесь необходимо сначала проконсультироваться с аллергологом.

- Если при введении вакцины ранее были зафиксированы сильные поствакцинальные реакции. Это повышение температуры более 40 ˚С. Повышение температуры до 38,5-39 ˚С после вакцины не считается тяжелой реакцией.

- Если после введения вакцины против гриппа в прошлый раз у человека были зафиксированы коллапс (резкое падение артериального давления), судороги, анафилактический шок.

- Если после введения вакцины против гриппа ранее были зафиксированы местные осложнения, такие как выраженный отек, покраснение более 8 сантиметров в диаметре.

Наряду с абсолютными противопоказаниями к вакцинации существуют и относительные - временные. Например, вакцинацию не рекомендуется проводить в период острого течения инфекционных заболеваний, на фоне высокой температуры, в этом случае врач порекомендует воздержаться от введения вакцины несколько дней.

"Выдерживать интервал месяц и более после легкой ОРВИ или кишечной инфекции перед введением вакцины нет необходимости. Согласно современным рекомендациям, вакцинироваться можно сразу после нормализации температуры и самочувствия", - отметила Провоторова.

От вакцинации стоит воздержаться в период обострения любых хронических заболеваний.

"Но в любом случае не стоит самому гадать, есть у вас противопоказания к введению вакцины или нет. Перед вакцинацией пациента всегда осматривает врач, тщательно собирает анамнез, и только после этого принимается решение", - сказала эксперт.

Провоторова подчеркнула, что вакцинация против гриппа - один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Она помогает организму бороться с вирусом, снижая риск развития тяжелых форм заболевания и осложнений.

"Важно помнить, что прогнозы ВОЗ - это не приговор, а сигнал к действию. Каждый из нас может сделать свой вклад в борьбу с гриппом, соблюдая меры профилактики и своевременно обращаясь за медицинской помощью в случае заболевания", - добавила она.

Важно понимать, что грипп - это не просто "простуда". Он может быть опасным, особенно для пожилых людей, маленьких детей, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.