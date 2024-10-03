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03.10.2024, 09:09

ВОЗ призывает в срочном порядке переосмыслить проблему алкоголя

Новости Мира 0 415

Алкоголь является причиной каждой одиннадцатой смерти в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, новая кампания Европейского регионального бюро ВОЗ направлена на то, чтобы изменить эту ситуацию, рассказывает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Алкоголь связывают с более чем 200 заболеваниями, среди которых по меньшей мере семь видов рака, включая рак груди и толстой кишки. В настоящее время алкоголь является непосредственной причиной 8,8 процента всех смертей – то есть каждой одиннадцатой смерти – в Европейском регионе. Однако, несмотря на такие серьезные риски для здоровья и пагубные последствия, менее половины европейцев знают о связи между алкоголем и раком.

"Сейчас, когда во всем мире проводится месяц осведомленности о раке груди, стоит обратить особое внимание на тот факт, что, по данным недавнего исследования, только 21% женщин в 14 европейских странах знают о связи между потреблением алкоголя и риском развития рака груди – риском, который возникает даже при низком уровне потребления алкоголя", - говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Именно поэтому региональное бюро начинает новую кампанию, призванную ликвидировать пробелы в информированности населения путем распространения данных последних исследований о влиянии алкоголя на здоровье и поощрения открытых дискуссий о наносимом им вреде, которому зачастую не уделяется достаточного внимания.

Кампания "Переосмыслить проблему алкоголя" призывает европейцев задуматься об отношении общества и о своем личном отношении к алкоголю, побуждая их пересмотреть роль алкоголя в повседневной жизни, праздниках и традициях. Цель кампании – повысить осведомленность людей о рисках для здоровья и скрытых опасностях, связанных с употреблением алкоголя, и подтолкнуть их к выбору в пользу здоровых альтернатив.

"В течение октября и ноября региональное бюро будет распространять впечатляющие истории из личного опыта жителей Европы, которые изменили свою жизнь, пересмотрев свои отношения с алкоголем и осознав, что ему больше нет места в их жизни", - отмечается в сообщении.

Эти истории рассказывают о многочисленных преимуществах сокращения потребления алкоголя или полного отказа от него, включая улучшение состояния физического и психического здоровья, связанное с улучшением сна, концентрации и активности, углублением связей и отношений с другими людьми, а также более полным восприятием жизни в целом.

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