В WhatsApp появилась еще одна новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp представили десять фильтров и десять фонов для улучшения видеозвонков, рассказывает Tengri Life .

Фото: Global Look Press

Как сообщается в блоге компании, новые инструменты позволят улучшить картинку во время видеозвонка с помощью различных фильтров и виртуальных фонов. Ассортимент фильтров напоминает базовый набор в Stories в Instagram. В наличии "Теплый", "Холодный", "Черно-белый", "Световые блики", "Мечтательный", "Свет через призму", "Рыбий глаз", "Винтажное ТВ", "Замерзшее стекло" и "Дуотон".

Пользователь может размывать фон во время видеозвонка, чтобы не было видно окружение, либо вовсе заменить его одним из предустановленных WhatsApp виртуальных фонов. Также можно сделать поярче общее изображение и добавить нужный цвет в передаваемое онлайн-видео. Кроме того, разработчики добавили ретушь изображения и режим ночной съемки.

Чтобы применить новые фоны и фильтры во время личного или группового видеозвонка, необходимо нажать на значки эффектов в правом верхнем углу экрана. Уточняется, что в ближайшие недели эти эффекты станут доступны всем пользователям мессенджера.

Напомним, ранее специалисты в области кибербезопасности предупреждали пользователей о новой схеме мошенничества, связанной с поздравительными открытками в мессенджерах, таких как WhatsApp.