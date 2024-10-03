От одного вида кухонной утвари посоветовали отказаться из-за риска рака

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Пластик черного цвета, из которого делают товары для кухни и игрушки, может содержать потенциально канцерогенные химические вещества из-за ошибок в практике переработки, рассказала эколог Меган Лю. В беседе с изданием ToxicFreeFuture она посоветовала отказаться от этого вида кухонной утвари из-за риска развития рака.

По словам Лю, во время недавно проведенного исследования специалисты обнаружили токсичные бромированные антипирены (вещества, используемые для предотвращения возгораний) в 85 процентах изученной ими продукции из черного пластика. Лю предупредила, что частый контакт с антипиренами грозит раком, эндокринными нарушениями, нарушениями репродуктивной системы и развития.

Эксперт объяснила, что бромированные антипирены часто используют при производстве внешних корпусов телевизоров и электроники. Когда их срок службы подходит к концу, их отправляют на переработку. После этого из старой электроники могут делать контейнеры для хранения пищевых продуктов, кухонную утварь, аксессуары для волос, игрушки или канцелярские товары.

«Эти вызывающие рак химические вещества не следует использовать с самого начала при производстве, но после переработки они попадают в нашу окружающую среду и наши дома разными способами. Высокие уровни веществ, которые мы обнаружили, вызывают беспокойство», — отметила Лю.

Химик-эколог Хизер Стэплтон, комментируя результаты исследования, призвала разрабатывать новые подходы к решению проблемы пластиковых отходов. В материале также рекомендовали избегать покупки игрушек и посуды из черного пластика.