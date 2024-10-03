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03.10.2024, 18:39

Как сохранить здоровье глаз при работе за компьютером

Новости Мира 0 314

Российский врач-офтальмолог Хаяла Гасанова рассказала о простом способе снятия напряжение в глазах при длительной работе за компьютером, сообщает Zakon.kz.

Фото: unsplash
Фото: unsplash

По ее словам, чтобы снять усталость и напряжение в глазах во время работы на компьютере, следует придерживаться правила "20-20-20", то есть закрывать глаза на 20 секунд или смотреть вдаль на расстояние 6 м каждые 20 минут работы.

"Конвенционная мышца, которая напрягается из-за работы за монитором, расслабляется, только когда мы смотрим вдаль, поэтому необходимо выполнять правило "20-20-20". Еще один вариант: можно каждые 20 минут просто закрывать глаза на 20 секунд. Это, помимо снятия усталости и напряжения, еще и способствует устранению ощущения сухости в глазах", – рассказала Хаяла Гасанова "Газете.Ru".

Для того, чтобы не забывать выполнять это простое упражнение в течение дня, как отметила врач, можно ставить будильник каждые 20 минут во время работы как напоминание о необходимости сделать перерыв или установить на смартфон специальные приложения, позволяющие следить за состоянием глаз и напоминающие о необходимости перерыва.

"Но надо понимать, что даже если в течение дня вы соблюдаете это правило, это не решает основную проблему. Главное – всегда нужно чередовать отдых и труд, давать себе полноценные перерывы, если необходимо. При диагностированных проблемах со зрением пациент должен обратиться к офтальмологу для подбора очков или контактных линз. При установленном врачом-офтальмологом синдроме сухого глаза также назначается соответствующее медикаментозное лечение, которое необходимо соблюдать. И только комплексно возможно снять напряжение в глазах", – заключила Хаяла Гасанова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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