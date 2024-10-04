Каким будет ваш день: ученые определили точное время, когда это решается

Если утро начинается напряженно, остальная часть дня тоже будет напряженной. Ученые доказали, что это не миф. Они вычислили точное время утром, задающее позитивный или негативный тон всему дню, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Focus Online .

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Как показали результаты исследования, в 8.36 утра можно точно знать, каким будет ваш день сегодня. Если утром что-то пойдет не так, день испорчен.

Опрос 2000 американцев показал, что в месяц бывает около четырех плохих дней.

Для 86 процентов опрошенных день полностью испорчен, если утром что-то пойдет не так. Это может быть физический дискомфорт при пробуждении (35 процентов), невозможность заснуть ночью (31 процент), просыпание с головной болью (29 процентов) или если утром происходит какое-то стрессовое событие, например:

Закончилась туалетная бумага (22 процента);

Забыл кошелек дома (22 процента);

Не услышал будильник (19 процентов);

Смартфон не зарядился за ночь (18 процентов); и

Утром обнаружил, что не работает Wi-Fi (16 процентов).

Исследователи также выяснили, что плохое настроение партнера с утра может быть "заразным".

Такие неприятные утренние события имеют далеко идущие последствия. Почти половина респондентов (48 процентов) после таких инцидентов просто отменяют планы на день или не идут на работу.

Ученые также проанализировали связь между качеством сна и то, каким будет день. Около 71 процента участников заявили, что качество их сна определяет, хорошо или плохо пройдет их день.

Кроме того, 77 процентов респондентов считают, что хороший сон помогает им лучше справляться с потенциальными проблемами утром.

Ученые пришли к выводу, что удачным день будет или нет, можно оценить по тому, как вы себя ощущаете в 8.36 утра. Если на этот период ничто не испортило вам настроение, можно рассчитывать на то, что, скорее всего, последующие события уже не выбьют вас из колеи и день сложится вполне удачно.

Ученые также анализировали связь между оптимизмом и хорошим здоровьем. Исследование показало, что оптимисты и часто улыбающиеся люди в своей жизни могут иметь преимущества в плане здоровья.