Мощная магнитная буря накроет Казахстан: врачи рассказали, что нужно делать

Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы. Это последствия крупнейшего взрыва на Солнце, рассказывает Tengri Life.
Ученые полагают, что казахстанцы могут ощутить приход солнечных масс после взрыва на Солнце уже сегодня ночью.
"То есть мы вот на данный момент ожидаем 4-5 октября малую и умеренную магнитную бурю в связи с тем, что на Солнце около центрального меридиана произошла вспышка, которая сопровождалась выбросом корональной массы. И скорее всего, 4 и 5 октября мы увидим влияние этого выброса на магнитосферу Земли", - рассказала телеканалу КТК старший научный сотрудник лаборатории диагностики и прогноза космической погоды Института ионосферы Ботагоз Сейфуллина.
По словам ученых, каких-то совсем негативных последствий в данном случае, похоже, удалось избежать, но пережить длительный магнитный шторм планете всё же придётся.
"По предварительным оценкам, буря может продлиться с перерывами до двух суток, то есть всю пятницу и субботу. В пике колебания магнитного поля могут достигнуть уровня G3, то есть третьего балла из пяти максимально возможных", - говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения Российской академии наук.
Заведующая отделением поликлиники № 36 в Алматы Карлыгаш Калиева в интервью журналисту КТК посоветовала казахстанцам больше отдыхать в этот период.
"У нас есть электрические поля в организме. И за счет этого магнитные бури могут повлиять на наш организм. То есть вот эти вот колебания магнитного поля составляют 1-2 в секунду, что как бы соответствует сердцебиению нашему. И естественно, пациенты, которые состоят на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, они могут чувствовать эти магнитные бури. Нужно обязательно чередовать работу и отдых. То есть здесь отдых должен быть больше всего", - говорит доктор Калиева.
По словам врачей, в первую очередь магнитные бури повлияют на самочувствие людей с хроническими заболеваниями сердца. Врачи говорят, около 70 процентов инсультов случается именно в моменты геомагнитных возмущений.
17 сентября на Земле также началась сильная магнитная буря. О природе этой бури корреспондент Tengrinews узнал у казахстанского эксперта.
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