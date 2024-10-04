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04.10.2024, 08:26

Мощная магнитная буря накроет Казахстан: врачи рассказали, что нужно делать

Новости Мира 0 504

Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы. Это последствия крупнейшего взрыва на Солнце, рассказывает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученые полагают, что казахстанцы могут ощутить приход солнечных масс после взрыва на Солнце уже сегодня ночью.

"То есть мы вот на данный момент ожидаем 4-5 октября малую и умеренную магнитную бурю в связи с тем, что на Солнце около центрального меридиана произошла вспышка, которая сопровождалась выбросом корональной массы. И скорее всего, 4 и 5 октября мы увидим влияние этого выброса на магнитосферу Земли", - рассказала телеканалу КТК старший научный сотрудник лаборатории диагностики и прогноза космической погоды Института ионосферы Ботагоз Сейфуллина.

По словам ученых, каких-то совсем негативных последствий в данном случае, похоже, удалось избежать, но пережить длительный магнитный шторм планете всё же придётся.

"По предварительным оценкам, буря может продлиться с перерывами до двух суток, то есть всю пятницу и субботу. В пике колебания магнитного поля могут достигнуть уровня G3, то есть третьего балла из пяти максимально возможных", - говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения Российской академии наук.

Заведующая отделением поликлиники № 36 в Алматы Карлыгаш Калиева в интервью журналисту КТК посоветовала казахстанцам больше отдыхать в этот период.

"У нас есть электрические поля в организме. И за счет этого магнитные бури могут повлиять на наш организм. То есть вот эти вот колебания магнитного поля составляют 1-2 в секунду, что как бы соответствует сердцебиению нашему. И естественно, пациенты, которые состоят на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, они могут чувствовать эти магнитные бури. Нужно обязательно чередовать работу и отдых. То есть здесь отдых должен быть больше всего", - говорит доктор Калиева.

По словам врачей, в первую очередь магнитные бури повлияют на самочувствие людей с хроническими заболеваниями сердца. Врачи говорят, около 70 процентов инсультов случается именно в моменты геомагнитных возмущений.

17 сентября на Земле также началась сильная магнитная буря. О природе этой бури корреспондент Tengrinews узнал у казахстанского эксперта.

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